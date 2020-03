İmişlidə xəsarətlə nəticələnən yol qəzası olub.

“Report”un məlumatına görə, hadisə İmişli rayonunda qeydə alınıb.

İki avtomobilin toqquşması zamanı sərnişin, 1985-ci il təvəllüdlü Mövsumov Kənan Yüsif oğlu muxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı Bakıda yerləşən xəstəxanaların birinə gətirilib.

Müayinə zamanı ona körpücük sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Ramin Şahbazov



