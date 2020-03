Türkiyənin Ağrı vilayətində Gurbulaq Gömrük məntəqəsinə məxsus yük maşınına raket hücumu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Gurbulaq-İran sərhəd keçid məntəqəsindən 3 kilometr aralıqda, məntəqəyə məxsus parkın yaxınlığında dayanan yük maşınında baş verib.

Hazırda hadisə nəticəsində çoxlu sayda yaralı var. Ərazidə xilasetmə, axtarış işləri aparılır.Təhlükəsizlik səbəbindən ərazidə yol bağlanılıb.

Mənbə: SonHaber.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.