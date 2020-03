Koronavirusun yayıldığı ölkələrdən biri olan İrandan dəhşətli görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan görüntülərdə insanların küçələrdə yıxılaraq ölməsi görülür. Onların daha çox gənclər olduğu diqqət çəkir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

