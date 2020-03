İtaliyanın "Yuventus" klubunun üç futbolçusu koronavirusa yoluxub.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Turin təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Xəbərdə, İtaliya C Seriyasında mübarizə aparan "Yuventus"un U-23 komandasının üç futbolçusunun koronavirusa yoluxduğu və komandanın müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırdığı bildirilib.

İtaliyada 1128 nəfər koronavirusa yoluxub.

Milli.Az

