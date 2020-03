PSJ-nin futbolçusu Neymar bu yaydan klubla müqaviləsini birtərəfli pozmaq imkanına malik olacaq.

Metbuat.az sport.es-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı xüsusi bənd 28 yaşlı hücumçunun müqaviləsində yer alıb.

Ancaq Neymar 2020-ci ilin yayından etibarən klubu ilə müqaviləni ləğv etmək istəyəcəyi təqdirdə, PSJ-yə 180 milyon avro təzminat ödəməli olacaq.

Qeyd edək ki, Neymar 2017-ci ildə "Barselona"dan Paris təmsilçisinə transfer olunub. / Qol.az

