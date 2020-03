Elza Manafın ARXİV FOTOsunu yaydı, Mətanəti taq etdi: "Eşşəyə minəndə..." - FOTO

"Hər şey daxil"ə dünən Mətanət Əsədova və Manaf Ağayevlə aralarında baş verən qalmaqalı ilə günə damğa vuran Elza Seyidcahanın ürəyi soyumayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdar artist sosial şəbəkə hesabından Manaf Ağayevin arxiv fotolarını paylaşaraq sözügedən qalmaqalla bağlı fikirlərini davam etdirib.

Elza Manafın efirdə üzərinə gələcəyini gözləmədiyini paylaşımında qeyd edib:

"Mən bu gün Manaf müəllimi gözlədim ki, gələr bu sənət müzakirəsini xoşagəlməz notların üzərindən silər. Elə ona görə mən bu gün səhər Xəzər televiziya kanalının "Hər şey daxil" verlişinə zəng etdim ki, çox dəyərli aparıcımız Tarix Əliyev hər dəfə bütün dünya Azərbaycanlılarının deyərdim, geniş, gözəl müzakirəsinə səbəb olacaq dərəcədə apardığı verlişə məni canlı qoşsun ki, sənət gerçəklərinin çalarlarını bir daha anlatım. Çünki gözəl bir müzakirəyə səbəb olacaq mövzu açılıb. Bütün sənətkarlar, musiqi sevərlər dəyib bir-birinə. Ancaq uzun zamandır efirdən davranışına görə uzaqlaşdırılan, həyatda mənə "böyüyumsən", "siz" deyə müraciət edən, efirdən isə mənə "sən" - deyən özünü "2 - ci - "Z...." (Əstafurlah.) adlandıran, repertuarı çox kasıb və acınacaqlı olan birisi, müzakirəmizi kücə söhbətinə gətirdi. Ancaq mən bir daha tərbiyəli insan olaraq, Xəzər Televiziyasının kollektivindən,Tarix Əliyevdən, başda çox hörmətli, dəyərli rəhbəri, Murad Dadaşovdan üzr istəməyi özümə borc bilirəm ki, gəlişinizin ilk günündə sizə və kollektivinizə narahatlıq gətirdik".

Elza fikirlərini dünən canlı yayımda bir-birinə olmazın sözünü deyən Mətanət Əsədovanı taq edərək "Eşşəyə minəndə lovğalanan ata minsə ağlı çaşar" ifadəsi ilə tamamlayıb.

Xatırladaq ki, üçlü arasında dava keçən həftə əməkdar artist Elza Seyidcahanın "Tarix ilə səmimi" verilişində sözügedən sənətçilər barəsində "Gənclərin zövqünü korlayan manaflar, mətanətlər var" ifadəsindən sonra başlayıb. Dünən "Hər şey daxil"də qonaq olan Mətanət Elzaya cavab verib. Efirə telefonla qoşulan əməkdar artistin Mətanətə "At yerində ola-ola gəlib özünü ulaq yerində saxlamağını mən istəmirəm" deməsi ilə qalmaqal pik həddə çatıb. Efir tərəflərin bir-birini təhqir etməsi ilə əlaqədar yarımçıq saxlanılıb.



