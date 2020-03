Müğənni Sevda Yahyayeva ailə qurmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün sənətçinin elçilik mərasimi baş tutub. Evdə gerçəkləşən mərasimdə Sevdaya nişan üzüyü taxılıb.

Qeyd edək ki, Sevda Zakir Bayramov adlı həkimlə ailə qurmağa hazırlaşır. Onun nişanlısı “Leyla Şıxlinskaya” klinikasında genetik-laborant olaraq çalışır.

(axsam.az)



