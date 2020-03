UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin iki oyununu təxirə salıb.

Metbuat.az qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, bunlar "Sevilya" - "Roma" və "İnter" - "Xetafe" matçlarıdır. İtaliya və İspaniya arasında koronavirus səbəbindən səyahət məhdudiyyətinə görə bu qərarın qəbul edildiyi vurğulanıb.

Qeyd edək ki, hər iki görüşün yeni vaxtı yaxın zamanlarda müəyyənləşəcək.

