Ədalət Şükürov o qadınları “atəşə” tutdu: "Bu dövrdə qız atası olmaq..." - VİDEO

Əməkdar artist 8 martda femministlərin aksiyasında iştirak edilən qadınları tənqid edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, O, həmçinin həmkarı Elnarə Abdullayevanın “Oğluma müğənni qız almaram” fikrinə də münasibət bildirib.

"Bəs siz qızınızın müğənni ilə evlənməsinə razı olarsınızmı?" sualına isə əməkdar artistin cavabı təəccüb doğurub.

Müğənni bayağı mahnıları ilə gündəmdə olan həmkarlarından da danışıb. O trendə düşən müğənnilərə "Özünüzü aldatmayın" deyə ismarış göndərib.

Ədalət Şükürovla video-müsahibəni təqdid edirik:(Teleqraf)

