SON DƏQİQƏ: Ronaldo karantinə alındı

Koronavirus dünya idmanına ciddi şəkildə təsir edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, "Yuventus"un portuqaliyalı superulduzu Kriştiano Ronaldo öz ölkəsində karantinə alınıb. Bacısının ad günü üçün ölkəsinə yollanan Ronaldo bu gün İtaliyaya qayıtmaqdan imtina etmişdi. Buna səbəb komanda yoldaşı Ruqanidə virus testlərinin müsbət cavab göstərməsi bildirilirdi. Kriştiano hazırda ölkəsində karantindədir.

Qeyd edək ki, Avropada tüğyan edən koronavirus son olaraq ÇL və AL-nın dayandırılmasına səbəb olmuşdu.

