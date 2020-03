Afrikada daha bir ölkədə ilk ölüm gerçəkləşdi

Qərbi Afrika ölkəsi Mavritaniyada ilk koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən edilən açıqlamada martın 9-da paytaxt Novakşota gələn və karantinə salınan bir Avropa ölkəsi vətəndaşında koronavirus aşkarlandığı bildirilib.

Mavritaniyanın qonşuları Tunis, Mərakeş və Liviya da dünən bütün ölkədə məktəblərin bağlandığını açıqlamışdı.

Qeyd edək ki, artıq Afrika qitəsində Mavritaniya ilə birlikdə Sudan, Qana, Efiopiya, Keniya, Qabon, Kotdivuar, Konqo, Burkino-Faso, Misir, Əl-Cəzayir, Nigeriya, Seneqal, Kamerun, Tunis və CAR-da koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb.

Qitədəki 189 yoluxmanın 4-ü ölümlə nəticələnib.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.