Lider Televiziyası dünyada pandemiya elan edilən koronavirusla bağlı maarifləndirici çarx hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1 dəqiqəlik videoçarxda tanınmış Azərbaycan filmlərindən kadrlar yer alıb. Eyni zamanda koronavirusdan qorunmaq yolları məhz həmin məşhur aktyorların dilindən səslənib.

Böyük maraqla qarşılanan həmin videonu təqdim edirik:

