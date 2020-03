UEFA Avro-2020-nin adı ilə bağlı vacib qərar verib.

Metbuat.az xəbərinə görə, qurumun rəsmi Tvitter səhifəsinin yaydığı açıqlamada bildirilib ki, turnir 2021-ci ilə təxirə salınsa da, yarış Avro-2020 adı altında keçiriləcək. Daha əvvəl yarışın Avro-2021 adı altında təşkil olunacağı gözlənilirdi.

Xatırladaq ki, UEFA koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar “Avro-2020”ni gələn ilin yayına kimi təxirə salıb. Yarışın 11 iyun - 11 iyulda keçiriləcəyi nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.