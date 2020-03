İtaliyanın "Yuventus" futbol klubunun hücumçusu Paulo Dibala yeni koronavirusa yoluxmasından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı virusa yaxalandıqdan sonra tez-tez yorulduğunu bildirib.



Nəfəs almaqda çətinlik çəkdiyini söyləyən Dibala bildirib: "Virusla bağklı ilk hissetməyə başladığım əlamət 5 dəqiqə ərzində yorulmağım oldu. Nəfəs almaqda çətinlik çəkirdim. Xəstəliyim simptomlarını çox hiss etdim. Dözülməz əzələ ağrılarım vardı. İndi yaxşıyam və yüngül formada məşq edə bilirəm".

