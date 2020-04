AFFA rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə könüllü komandası 65 yaşdan yuxarı futbol veteranları gündəlik ərzaq tədarükü ilə təmin edir.

"Report" milli assosiasiyanın rəsmi "Facebook" səhifəsinə itinadən xəbər verir ki, ərzaq məhsulları birbaşa ünsiyyət qurmadan qapılara çatdırılır.

Ərzaq məhsullarının çatıdırlması 20 aprel tarixinədək nəzərdə tutulub.









