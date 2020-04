Yaponiyanın avtomobil istehsalçısı “Toyota Motor” şirkətinin Avropadakı bütün zavodları aprelin 20-dək bağl olacaq.

“Report” bu barədə xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu qərar şirkətin Rusiyadakı zavoduna aid deyil. Belə ki, “Toyota” aprelin 3-dən Rusiyada istehsalı bərpa edəcək.

Xatırladaq ki, “Toyota” koronavirus epidemiyası ilə əlaqədar bu ayın ortalarından Türkiyə, Portuqaliya, Rusiya, Fransa, İngiltərə və Çexiyada istehsalı dayandırıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.