Rusiya Futbol İttifaqı (RFS) öz loqosunu müvəqqəti dəyişib.

"Report"un məlumatına görə, loqonun üstündəki ikibaşlı qartalın üzərində dam şəkli təsvir olunub.

RFS bu addımı ilə insanları koronavirus pandemiyasının yayılmaması üçün evdə qalmağa çağırıb. Yeni loqo qurumun rəsmi "Instagram" hesabında #evdəqal həştəqi ilə paylaşılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.