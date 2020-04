"Neftçi" və "Qarabağ" doğma meydanda məğlub olmayıb

Azərbaycan Premyer Liqasının 2019/20 mövsümündə yalnız iki komanda öz meydanında uduzmayıb.

"Report"un məlumatına görə, bunlar turnir cədvəlinin liderləri “Qarabağ”la “Neftçi”dir.

Paytaxt təmsilçisi evdə ən çox xal toplayan komandadır. Lakin “ağ-qaralar” Ağdam təmsilçisi ilə müqayisədə bir oyun çox keçirib. Paytaxt təmsilçisi evdə ən çox qol vurmaq, əyalət klubu ən az top buraxmaqla diqqət çəkir.

Öz meydanında 3-cü göstərici “Keşlə”yə məxsusdur. Evdə ən az xal toplayan komanda “Sabah”dır. Lakin hesabında 8 xal olan paytaxt klubu geri qaldığı “Səbail” və “Qəbələ”dən bir oyun az keçirib.





