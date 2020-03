Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntü maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən Bakıda çəkildiyi iddia edilən video görüntü müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin bəziləri buna inansa da, bəziləri də montaj olduğunu bildiriblər.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

