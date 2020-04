Doğrudanmı A vitamini qadının görünüşünə təsir edir?

A vitamini yaxşı görmə, sağlam immun sistemi və hüceyrə böyüməsinin açarıdır.

Orqanizmdə vitamin çatışmazlığını əksər hallarda gözlə təyin etmək mümkündür.

A vitamini çatışmazlığı səbəbindən dəri quruyur, soyulur və cansız görünür. Bu səbəbdən dermatit inkişaf edir, saç tökülməsi və əsəbilik müşahidə olunur. El arasında "gecə korluğu" dedikləri də A vitamini çatışmazlığı nəticəsində yaranır. Bundan əlavə, bütün bədənin selikli qişalarının qorunması zəifləyir, dırnaqlar və dişlər zəifləyir, dəridə vaxtından əvvəl qırışlar görünür və saçlar tez ağarır. Bundan sonra, bu vitaminin gözəllik məsələlərində əsas dayaq olduğuna necə inanmayasan?

VİTAMIN A - Faydaları

Vitamin A (həm səthi, həm də daxili) sızanaqların, müxtəlif dəri xəstəliklərinin müalicəsi üçün tövsiyə olunan əsas vasitələrdən biridir və yaşlanma əleyhinə mübarizədə mühüm rol oynayır. Bu, ümumilikdə immunitet sistemi üçün böyük bir impulsdur - hüceyrələrə müxtəlif infeksiyaların öhdəsindən gəlməyə kömək edir.

A vitamini qismən qaraciyərdə toplanır, müxtəlif orqanların ehtiyacları üçün lazımlı konsentrasiyada qana daxil olur. Bu zaman qan dəri hüceyrələrinin bərpasını sürətləndirməyə və qəfil qırışları "bərkitməyə" kömək edir.

Təbiətdə A vitamininin iki növü var: retinoidlər (heyvan mənşəli məhsullarda) və beta-karoten (bitkilərdə). 2013-cü ildə ABŞ Tibb İnstitutunun Qida və Qidalanma Şurasının alimləri maraqlı bir xüsusiyyət tapdılar: son iyirmi il ərzində meyvə, tərəvəz və yaşıl yarpaq salatlarında vitamin miqdarı demək olar ki, yarıya endirilib. Yəni indi A vitamininin bir vahidində 12 əvəzinə, 6 karotenoid molekul var. Lakin bu, meyvə və tərəvəz qəbulunu iki dəfə artrmaq lazım deyil. A vitamini alternativi qaraciyər, yağlı balıq və süd məhsulları da ola bilər.

MARAQLI FAKTLAR

1) Bu antioksidanın çox hissəsi qırmızı bolqar bibəri, ispanaq (səhər yeməyi üçün əladır), qulançar, şirin kartof, balqabaq (ürəyə xeyirdir), yerkökü, alma, banan, manqo və ərikdə olur.

2) Bir stəkan dondurma və ya 20 qutu konservləşdirilmiş tuna? İstər inanın, istər inanmayın, bu maddələrin hər ikisi eyni miqdarda A vitamin tərkibinə malikdir (günlük normanın təxminən 20% -i). Ancaq unutmayın ki, 25 top dondurma bir bişmiş şirin kartofun kalorisinə bərabər olacaqdır.

3) Digər faydalı bir məsləhət: A vitamini sink və E vitamini ilə birlikdə daha güclü təsirə malikdir.

A vitamini yağda həll olunur, yəni tək asanlıqla həzm olunmur, həm də orqanizmdə yığılır. Normadan artıq qəbulu ziyandır. Yan təsirlərinə ümumi ağrılar, ürək bulanması və migren daxildir. Həddindən artıq qəbulu osteoporozu inkişaf etdirə və sümük toxumasını zəiflədə bilər ki, bu da sınıq riskini yeddi qat artırır.

Hər hansı bir dərman qəbul edirsinizsə, bu vəziyyətdə A vitamini əlavəsinin təhlükəsiz olub-olmadığını həkiminizlə məsləhətləşin. Məsələn, A vitamini sızanaqların müalicəsi üçün dərmanların effektivliyini artırır, ancaq qaraciyər, böyrəklər və ya sümüklə bağlı problemləriniz varsa, qəbulu çox təhlükəlidir.

Milli.Az

