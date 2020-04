Ermənistanda son sutka ərzində 39 koronavirusa yoluxma faktı aşkarlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə infeksiya daşıyıcılarının sayı 571-ə çatıb.

3 nəfər ölüb, 3-ü sağalıb.

