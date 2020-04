Azərbaycanın işğal altında saxlanılan Dağlıq Qarabağda bölgəsində erməni terorçuların “prezident seçkisi” II tura qalıb.

Axar.az xəbər verir ki, “seçki”də Araik Arutyunyan 49,25%, Masis Mailyan 26,4%, Vitali Balasanyan 14,7% “səs” toplayıb.

“Seçki”nin ikinci turunun 14 apreldə keçiriləcəyi vurğulanıb.

Qeyd edək ki, bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və əksər dövlətlər bu qondarma seçkiləri tanımadığını rəsmən elan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.