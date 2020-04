Dünyada indiyədək 903 799 nəfərdə koronavirus qeydə alınıb.

“Report” xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, koronavirus qurbanlarının sayı isə 45 334-ə çatıb.

Sağalanların sayında da artım müşahidə edilir. Belə ki, dünyada koronavirus infeksiyasından sağalanların sayı 190 675-ə yüksəlib.

Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) fevralın 11-də infeksiyanın adını COVID-19 qoyub, martın 11-də isə koronavirusu pandemiya elan edib.



