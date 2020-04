Zaur həkim bacısını niyə efirə çıxarmır? - ÖZÜ AÇIQLADI

Aparıcı Zaur Baxşəliyev karantin rejiminə əməl edərək evdə qalan izləyiciləri üçün hər gün instaqramda canlı yayım açır.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı ötən gün də canlı yayımda izləyicilərinin sualların cavablandırıb. İzləyicilərindən biri ona "Nə üçün həkim bacınızı efirə çıxarmırsınız?" sualını ünvanlayıb.

Zaurun cavabı isə maraqlı olub:

"Bizim evdə hər kəsin həkimi bacımdır. Doğrudan çox gözəl həkimdir. Kimsə xəstələnsə, həmən Nərgiz həkimə müraciət edir və o, bizi sağaldır. Çox mükəmməl terapevtdir. Amma mən onu efirə çıxartsam, bu təvazökarlıqdan uzaq olar. Ona görə də mən bacımı efirə çağırmıram və heç vaxt da bunu etməyəcəm".

(big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.