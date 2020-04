Öləcəyini bilən koronavirus xəstəsi görün nə etdi: 2 dəqiqə sonra öldü - FOTOLAR

Dəhşətə gətirən hadisə Taylandda baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirus xəstəsi olan 56 yaşlı Anan Sahoh adlı şəxs qatara minərkən bilərəkdən başqasının üzünə tüpürüb. Daha sonra qatara minən Anan bir neçə dəqiqə sonra qusmağa başlayıb. Yerə yıxılaraq can verməyə başlayan Ananı xilas etmək mümkün olmayıb.

Polislər təhlükəsizlik kameralarını izləyərək Ananın üzünə tüpürdüyü şəxsi tapmağa çalışıblar. Anan Sahohun isə qısa müddət öncə Pakistandan ölkəyə gəldiyi bildirilib.

Sərnişinlərdən biri hadisə vaxtı fotolar çəkməyi bacarıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: Haberler.com

