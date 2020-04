Fəzail Ağamalı Türkiyədə soyuldu - FOTO

Millət vəkili Fəzail Ağamalı Türkiyədə soyğunçuluğun qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin "Sabah” qəzeti yayıb.

Fəzail Ağamalı polisə verdiyi ifadəsində Beşiktaşa getmək üçün taksiyə mindiyini, taksi sürücüsünün ondan 25 lirə istədiyini və pulu ona verdiyi anda sürücünün pul qabını əlindən aldığını bildirib.

Fəzail Ağamalı taksidən düşdükdən sonra pul qabından 2 min lirənin oğurlandığını görüb.

Polis tərəfindən yaxalanan taksi sürücüsü Selami T. isə oğurluq etmədiyini, Fəzail Ağamalının pulunu taksidə düşürdüyünü deyib.

Məlumata görə, taksi sürücüsünün həbsinə qərar verilib.(yenicag.az)

