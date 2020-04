Bakıda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, "Mercedes"markalı avtomobillə "VAZ-2107" markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə "VAZ-2107"markalı avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb.

Hadisə yerinə Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları və Təcili Tibbi Yardım gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.