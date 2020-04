Müğənni Təranə Qumral qızı Sevgimcanın mahnı oxuyarkən lentə aldığı videosunu sosial media hesabında yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə Təranə və Musanın dəbdəbəli evi diqqətlərdən yayınmayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.