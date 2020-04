Aparıcı Azər Zahid xanımı ilə səmimi görüntülərini yayıb.

Metbuat.az sia.az-a istinadən xəbər verir ki, o, həmin videosunu sosial şəbəkədə yayımlayıb. O, paylaşımına bu sözləri qeyd edib: "Həyat gözəldir. Hər kəs həyatda xoşbəxtliyə layiqdir. Sevilin sevin".

Onun bu paylaşımı izləyicilər tərəfindən xoş qarşılanmayıb. Azərin hələ də birinci həyat yoldaşı, aparıcı Vüsalə Əlizadəni sevdiyini qeyd ediblər. Eyni zamanda indiki xanımının ona yaraşmadığını yazıblar.

