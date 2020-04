Burundi Futbol Federasiyası (FFB) ölkədəki turnirlərin dayandırıldığını açıqlayıb.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, buna koronavirus pandemiyası səbəb olub. FFB hazırkı mövsümü mayın sonundan öncə bərpa etməyi və tamamlamağı düşünür.

Qeyd edək ki, Burundi Afrikada futbol matçları davam edən yeganə ölkə idi. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Avropada Belarus çempionatı istisna olmaqla, bütün yarışlar dayandırılıb. Dünyada isə Tacikistan, Nikaraqua və Tayvanda yarışlar keçirilir.

