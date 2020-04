Fransanın “Le Figaro” nəşri bu mövsüm ən sürətli qaçan 3 futbolçunun adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, PSJ-nin futbolçusu Kilian Mbappe siyahıda birincidir. Fransız hücumçu bu mövsüm qarşılaşmaların birində 36 km/saat sürətlə qaçıb.



"Atletik”dən İnyaki Uilyams (35,7 km/saat) ikinci, “Arsenal”dan Pyer-Emerik Obameyanq (35,5 km/saat) isə 3-cü sırada qərarlaşıb.

