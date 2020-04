Ramazanın 5-ci gününün duası, imsak və iftar vaxtı

Sabah Ramazan ayının beşinci günüdür.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, aprelin 29-da Bakıda imsak saat 04:03, iftar isə saat 19:48-dədır.



Ramazan ayının 5-ci gününün duası:



"Allahumməc-əlni fihi minəl-müstəğfirin. Vəc-əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin. Vəc-əlni fihi min övliyaikəl-müqərrəbin. Birə-fətikə ya ərhəmər-rahimin".



Tərcüməsi:



"İlahi, bu ayda məni günahlarının bağışlanmasını istəyənlərdən qərar ver, Öz saleh və itaətkar bəndələrindən, Özünə yaxınlaşdırdığın dostlarından et, mehribanlığın xatirinə, ey mərhəmətlilərin Mərhəmətlisi!"



Allah orucunuzu qəbul etsin!

