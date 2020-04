Dünyanın ən yaxşı gənc futbolçusu açıqlandı - SİYAHI

İspaniyanın ESPN nəşri dünyanın ən yaxşı gənc futbolçularının yeni siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda 10 futbolçu yer alıb.

21 yaşdək futbolçuların siyahısına PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe başçılıq edir. Dortmund "Borussiya"sının yarımmüdafiəçisi Ceydon Sanço ikinci pillədə qərarlaşıb. "Liverpul"un müdafiəçisi Trent Aleksander-Arnold 3-cüdür.

Dünyanın ən yaxşı gənc futbolçuları:



1. Kilian Mbappe (PSJ / Fransa)



2. Ceydon Sanço ("Borussiya" Dortmund / İngiltərə)



3. Trent Aleksander-Arnold ("Liverpul" / İngiltərə)



4. Vinisyus Junior ("Real" / Braziliya)



5. Kay Haverts ("Bayer" / Almaniya)



6. Matteys de Liqt ("Yuventus" / Hollandiya)



7. Canluici Donnarumma ("Milan" / İtaliya)



8. Erlinq Holand ("Borussiya" Dortmund / Norveç)



9. Federiko Valverde ("Real" / Uruqvay)



10. Joao Feliks ("Atletiko" / Portuqaliya).

(qol.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.