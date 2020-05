Qeyri-adi qəza Taylandın paytaxtı Banqkok şəhərində meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcili yardım maşınının anidən sürəti artırması nəticəsində arxa qapılar açılıb və xəstə yolun ortasına düşüb. Xoşbəxtlikdən arxada hərəkət edən avtomobillər vəziyyətin fərqinə varıblar.

Ətrafdakı insanları yardımı ilə təcili yardım yenidən hərəkətinə davam edib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

Mənbə: HaberGlobal

