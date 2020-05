Canlı yayımda "Necə bir çevriliş etməyi düşünürsünüz?" sualına belə cavab verdi

CHP (Cümhuriyyət Xalq Partiyası) lideri Kamal Qılıçdaroğlu qonaq olduğu televiziya proqramında aparıcının "Necə bir çevriliş planlaşdırırsınız?" sualına "Bu ölkəyə demokratiyanı gətirəcəyik" deyə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı yayımda çevriliş müzakirələrinə dair açıqlamalar verən Qılıçdaroğlu qeyd edib:

"Qarşıdakı müddətdə bir erkən seçkilərlə və ya başqa bir şəkildə iqtidar dəyişikliyi, hətta bir sistem dəyişikliyi görürəm. Bizim ordumuz yoxdur, millətimiz var. Biz çevrilişlərib bizə gətirdiyi böyük sıxıntıları bilirik. Türkiyəni idarə edə bilmirlər. Milyonlarla insanımız işsizdir".

Mənbə: Sondakika.com

