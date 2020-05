Çində yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı rəsmi açıqlandığı kimi 82 min yox, 640 mindir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu iddia Çinin Çanqşa şəhərindəki Beynəlxalq Müdafiə Texnologiyası Universitetindən mediyaya sızdırılan sənəddə yer alıb. ABŞ-ın media qurumu "Foreign Policy"nin iddiasına görə, sənəddə 230 şəhərdən 640 min yoluxmanın aşkarlandığı bildirilib.

Daha əvvəl ortaya atılan iddialarda isə Çində həqiqi ölü sayının 40 min olduğu qeyd edilmişdi.

Mənbə: Haber7

