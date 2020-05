Zaqatala hərbi prokuroru işdən çıxarılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Zaqatala hərbi prokuroru Mustafa Əsgərov tutduğu vəzifədən azad edilib.

Zaqatala hərbi prokuroru vəzifəsinin icrası Surxay Hüseynova həvalə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.