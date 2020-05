Kürdəmir rayonunun Sığırlı kəndində daha 4 nəfərdə COVID-19 infeksiyası aşkarlanıb.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bununla da kənddə təhlükəli virusa yoluxanların sayı 17-yə çatıb.

Rayon üzrə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 65 nəfər təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.