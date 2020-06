Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana koronavirus diaqnozu qoyulub.

Metbuat.az xəbər verri ki, xəbər verir ki, bunu hökumət başçısı özünün “Facebook” səhifəsində canlı yayımda bildirib.

“İqamətgahdan işləyəcəyəm. Məndə rabitə üçün bütün şərait və vasitələr var. Nə qədər mümkün olarsa, o qədər də çalışacağam”, - baş nazir deyib.

