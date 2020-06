Alt paltarında xəstəyə baxan tibb bacısı görün KİM İMİŞ - FOTOLAR

Rusiyada pasiyentlərin palatasına şəffaf kostyumda daxil olan tibb bacısının kimliyi məlub olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Tula Regional Klinik Xəstəxanasında ki, o hadisədən sonra hammı tibb bacısının kimliyini araşıdırırdı. Bu şəxs Ryazan Tibb Dövlət Universitetində tibbi təhsilini başa vuran Nadia adlı gənc qadındır. O şəffaf geyimdə palataya girməsini belə izah edib.

''Uzun müddət, qalın geyimdə xəstələrin qayğısına qalmaq çox çətin olur. İsti hava şəraitində o geyimdə çalışmaq dözülməzdir. İnsanlar bu hadisəyə görə mənə qəzəblənməkdənsə əsas işi xəstəxananı kifayət qədər sərin tutmalı olan rəhbərliyi günahlandırmalıdırlar.''

Qeyd edək ki, məlum hadisədən sonra Tula Regional Klinik Xəstəxanasında çalışanlar iş vaxtı onların şəkillərinin çəkilməsinə etiraz ediblər.

Mənbə:News

