Milli Məclisin iyunun 5-də keçiriləcək plenar iclasında Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının üzvlərinin təyin ediliməsi haqqında məsələ müzakirəyə çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Komissiya üzvləri sırasına aşağıdakı şəxslərin adları daxil edilib:



1. Adil Əliyev

2. Əminə Ağazadə

3. Elşad Mirbəşiroğlu

4. Arzu Nağıyev

5. Səfa Mirzəyev

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.