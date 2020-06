Bu gün Azərbaycanda koronavirusla bağlı 5 013 test aparılıb.

Bu barədə Metbuat.az TƏBİB-ə istinadən xəbər verir.

Bununla da ölkədə koronavirusla bağlı aparılan testlərin ümumi sayı 339 876-ya çatıb.

Qeyd edilib ki, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 1947, 1954, 1956 və 1958-ci il təvəllüdlü dörd nəfər bu gün vəfat edib.

