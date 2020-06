Fəaliyyətinə icazə verilən sahələr bunlardır - SİYAHI

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində 21 iyun saat 00:00-dan 5 iyul saat 06:00-dək bir sıra sahələr üzrə məhdudiyyətlər tətbiq edilir.

Qərarə əsasən, sərt karantin rejiminin tətbiq olunduğu ərazilərdə aşağıdakı sahələrin fəaliyyətinə icazə verilir:



1. Səhiyyə və sosial sahə üzrə:



1.1. elmi tədqiqat və laborator xidmətləri;



1.2. xəstəxanalar, poliklinikalar və digər tibb müəssisələri üzrə xidmətlər;



1.3. baytarlıq xidmətləri;



1.4. tibbi avadanlıqların, dərmanların və tibbi vasitələrin istehsalı;



1.5. sosial xidmətlər;



1.6. sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiyyat pozuntusu olan, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər üçün baxıcılıq xidməti.



2. İnfrastruktur sahəsi üzrə:



2.1. kommunal xidmətlər (kanalizasiya və su təchizatı, qaz təchizatı, istilik təchizatı, enerji paylanması);



2.2. elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı;



2.3. su təsərrüfatı və meliorasiya;



2.4. telekommunikasiya və rabitə xidmətləri.



3. Nəqliyyat və logistika sahəsi üzrə:



3.1. hava, dəniz, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaları;



3.2. dəmir yolu, dəniz gəmiçiliyi, liman və avtomobil yolları xidmətləri;



3.3. logistika xidmətləri;



3.4. ictimai nəqliyyat və taksi xidmətləri.



4. Əsas istehsalat növləri:



4.1. müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı;



4.2. neft avadanlıqları və qurğularının istehsalı;



4.3. qida məhsullarının və onlar üçün xammal istehsalı, qida məhsullarının tədarükü, təchizatı, saxlanması və topdan satışı;



4.4. gündəlik baxım və gigiyena vasitələrinin istehsalı;



4.5. kimyəvi məhsulların istehsalı;



4.6. kənd təsərrüfatı məhsullarının toplanması, istehsalı və emalı, o cümlədən fermer təsərrüfatlarının fəaliyyəti;



4.7. əkinçilik, növbəli suvarma, bitki mühafizə xidməti və məhsul yığımı;



4.8. neft və qazın hasilatı, emalı, saxlanması və satışı;



4.9. neft və qazın boru kəmərləri vasitəsilə ötürülməsi;



4.10. metallurgiya sənayesi üzrə fəaliyyət;



4.11. tikinti və məişət avadanlıqlarının istehsalı və təmiri;



4.12. mühəndislik və layihələndirmə xidmətləri;



4.13. mülki və sənaye təyinatlı bina və qurğuların, yolların tikintisi və təmiri;



4.14. qablaşdırma məhsullarının istehsalı;



4.15. daş, metal və taxta məhsullarının istehsalı;



4.16. mebel istehsalı və təmiri;



4.17. diri heyvanların kəsimi.



5. Pərakəndə və topdan satış üzrə:



5.1. ərzaq məhsullarının satış məntəqələri;



5.2. apteklər;



5.3. yanacaqdoldurma məntəqələri;



5.4. zoomağazalar, o cümlədən heyvanlar üçün yem satış məntəqələri;



5.5. tikinti materiallarının və məişət xırdavatlarının satışı məntəqələri;



5.6. onlayn satışlar.



6. Məişət xidmətləri üzrə:



6.1. məişət tullantılarının yığılması və utilizasiyası;



6.2. kimyəvi təmizləmə;



6.3. mənzillər istisna olmaqla, yaşayış binalarının təmizlənməsi;



6.4. avtomobillərin təmiri;



6.5. avtomobil yuyulma məntəqələri;



6.6. heyvan sığınacaqları.



7. Kütləvi informasiya vasitələri.



8. Maliyyə təşkilatları üzrə:



8.1. banklar və bank olmayan kredit təşkilatları, lombardlar;



8.2. investisiya şirkətləri, fond birjaları;



8.3. sığorta təşkilatları;



8.4. ödəniş xidmətləri və klirinq xidmətləri göstərən təşkilatlar.



9. Xüsusi xidmət növləri üzrə:



9.1. çatdırılma xidmətləri;



9.2. tərcümə xidmətləri;



9.3. poçt xidmətləri;



9.4. dezinfeksiya xidmətləri.



10. Vəkillik fəaliyyəti.

