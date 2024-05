Azərbaycanla arası pis olan ana müxalifət partiyası ola bilməz - Özgür Özəl

Azərbaycanla arası pis olan ana müxalifət partiyası ola bilməz.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə partiya başqanı “Habertürk” ə müsahibəsində söyləyib.

“Azərbaycanla arası pis olan ana müxalifət partiyası ola bilməz. Orada qüsurun böyüyü bizə, kiçiyi Azərbaycana düşər. Yanlışımız varsa, düzəldilməlidir”, – o vurğulayıb.

Xatırladaq ki, eyni müsahibədə siyasətçi Azərbaycana səfər edəcəyini açıqlamışdı.

Aprelin 17-də CHP-nin sədri Özgür Özəl Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında çıxış edərkən Azərbaycana dəstəyini ifadə etmişdi.

Bundan başqa, fevralın 17-də ana müxalifət lideri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi seçkilərdəki qələbə münasibətilə təbrik etmişdi.

