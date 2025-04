Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızının anası Ofeliya Baxşəliyeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o anası ilə bağlı paylaşım edib:

"Çiçək qoxulu anam. Neçə gündür "Səni axtarıram"a baxmırsan. Qızın səndən küsüb. Daha verilişdən sonra məni tərif və tənqid edən yoxdur. O ağır xəstəlik, əzabverici ağrılar belə səni məni izləməkdən uzaqlaşdırmadı. İndi isə təkəm. Duaların, xoş sözlərin olmadan evdən çıxıram. Gözəl, abırlı, ismətli anam".



