"Real" əzmkar qələbə qazanıb finala çıxdı - Çempionlar Liqası

UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda "Real" (Madrid) doğma meydanda Almaniyanın "Bavariya" klubunu qəbul edib.

Görüş "Kral klubu"nun qələbəsi ilə başa çatıb - 2:1.

Qarşılaşmada hesabı qonaqlar açıb. 68-ci dəqiqədə Alfonso Deyvis fərqlənib. Matçın son anlarında isə meydan sahibləri oyunun axarını dəyişib. 88 və 90 + 1-ci dəqiqələrdə vurduğu qollarla dubl edən Xoselu komandasını finala daşıyıb.

Münxendəki ilk matçda heç-heçə (2:2) qeydə alınmışdı.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelottinin komandası finalda Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) kollektivinə rəqib olub

Çempionlar Liqasının finalı iyunun 1-də İngiltərənin paytaxtı Londondakı “Uembli” stadionunda keçiriləcək.

