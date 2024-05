Xalq artisti Aygün Kazımova uzun illərdir dostluq etdiyi həmkarı, Xalq artisti Faiq Ağayevlə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Faiqin onu öpdüyü səmimi görüntülərini instaqramda izləyiciləri ilə bölüşüb.İfaçı fotolara ürək emojisi qoymaqla kifayətlənib.

Lakin fotoya tənqidi fikirlər yazanlar da olub.

