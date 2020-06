Daha 98 obyektdə qaydaların kobud şəkildə pozulması faktları aşkarlanıb

Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirusun (COVID-19) profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən 68 ictimai iaşə obyekti, 181 ərzaq satışı mağazası olmaqla ümumilikdə 249 müəssisədə reyd keçirilib.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sahibkarlıq subyektlərinə qida təhlükəsizliyi sahəsində qanunvericiliyin tələbləri izah edilib, icrası məcburi göstərişlər və maarifləndirici tövsiyələr verilib.

Reyd keçirilən obyektlərdən 98-də Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərin tələblərindən irəli gələn bir sıra qaydalara əməl olunmaması və kobud şəkildə pozulması faktları aşkarlanıb. Aşkarlanmış faktlarla bağlı həmin müəssisələr barədə qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində inzibati tədbirlər görülüb. Sözügedən müəssisələr arasında daha çox uyğunsuzluqlar aşkar edilən ictimai iaşə və ərzaq mağazaları aşağıdakılardır.

Bakı şəhəri üzrə:

“Bolmart” (Xətai rayonu), “Oba” (Nizami rayonu), “Qardaşlar”, “Yeni market”, “Elita”, “Step”, “Oba” (Yasamal rayonu), “025”, “Oba” (Xətai rayonu), “Baba”, “Bazarstore” (Xətai rayonu), “Al market” (Xətai rayonu), “Buta”, “Aqil” marketlər, Əhədov Əlizadə Mənəf oğluna, Həşimov Vüsal Qılman oğluna, Nəcəfov Vüsal Mirzağa oğluna, Hüseynov Cavid Saleh oğluna, Hacıyev Şəhruz Əsgər oğluna, Əlizadə Asif Nazim oğluna, Məmmədov Qulu Mirzə oğluna, Hümbətov Xəqani Məhəmmədəli oğluna, Əliyeva Ülviyyə Həsən qızına məxsus ərzaq mağazaları

Digər şəhər və rayonlar üzrə:

Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərində “Al” və “Oba” marketlər

Bərdə rayonunda Süleymanov Rəşid Salman oğluna məxsus yeməkxana, İsiyev Rafael Qalib oğluna məxsus “Samux” və Həsənov Rüfət Eldəniz oğluna məxsus “Uğur” marketlər, Adıgözəlov Şamxal Zaur oğluna, Əliyev İlham Əlisəfa oğluna, Həsənov Vüsal Sərdar oğluna, Əkbərli Kənan Azər oğluna, Məlikov Bəhlul Vəli oğluna, Bayramov Asim Nadim oğluna, Sadıqov Sadiq Bakir oğluna, Qurbanov Elgiz Mehralı oğluna, Həsənov Musa Xanlar oğluna və Qurbanov Şahin Əli oğluna məxsus ərzaq mağazaları, Əhmədov Zahid Habil oğluna, Zeynalov Səxavət Əli oğluna, Həsənov Tural Nizami oğluna, Qasımov Dadaş Mürşüd oğluna, Səmədov Elman Həsən oğluna, Mirzəyev Məhəmməd Məhəmməd oğluna, Bəylərov Habil İldırım oğluna, Əlihüseynov Əfqan Sultan oğluna, Əliyev Niyaməddin Nazim oğluna, Kərimov Murad Maarif oğluna məxsus kafelər

Gəncə şəhəri, Sadıllı qəsəbəsində “Kəmalə” market

Göygöl rayonu, Aşıqlı kəndində “Gilavar” restoranı

Quba rayonunda “Aynur”, “Yüksəl” restoranları, Kərimov Seyran Rəşid oğluna məxsus “Mahir şirniyyat” mağazası

Xaçmaz rayonunda Şıxəliyev Gülbala Novruz oğluna, Ağayev Nizami Əmirağa oğluna, Seyidov Zaur Buludxan oğluna, Kərimov Eyvaz Kərəm oğluna, Yusifov Mütəllim Məmmədşah oğluna məxsus ət satışı mağazaları

Neftçala rayonunda Mirzəli Xəyal Hüseynbala oğluna məxsus ərzaq mağazası

Sabirabad rayonunda Miriyev Rasim Adil oğluna və Miriyev Şahin Adil oğluna məxsus ərzaq mağazaları

Salyan rayonunda Cəfərov Toğrul Mahir oğluna məxsus kafe

Göyçay rayonunda Zülfüqarov Əhmədağa Əlisahib oğluna, İsrafilov Ənvər Sirac oğluna, İbadov Varis Maarif oğluna, Ələkbərov İkram Şaban oğluna, Kərimov Elşad Aqil oğluna məxsus ərzaq mağazaları, Süleymanov Pünhan İlham oğluna məxsus şirniyyat mağazası

İsmayıllı rayonunda “Sərhəd” və “Girdiman” ərzaq mağazaları, “Qoşa samovar” kafesi, Əliyev Tamerlan İntiqam oğluna, Əhmədov Yunis Yusif oğluna məxsus kafelər, Xanagah kəndində “Qız Qalası” restoranı, Topçu kəndində Həsrətov Vüsal Sehran oğluna məxsus ərzaq mağazası, Nağıyev Ramiz Mirəhməd oğluna və Nağıyev Mübariz Mirəhməd oğluna məxsus kafelər, Kərimli Elxan Yavər oğluna məxsus yeməkxana, Dəmirov Sübhan Xalı oğluna məxsus ərzaq mağazası, Novruzov Süleyman Əlikazım oğluna məxsus “Ülvi” market

Oğuz rayonunda Qafulova İlqarə Nüsrət qızına, Rəhimov Ayaz Əlfəddin oğluna məxsus kafelər, Yusifov Vüqar Rusxət oğluna məxsus ərzaq mağazası

Qax rayonunda Bayramova Gülxar Saat qızına, Qasımov İsa Emin oğluna, Hasilov Tərlan Hüseyn oğluna, Rəhimov Məmməd Rəhim oğluna məxsus ərzaq mağazaları

Şəmkir rayonunda “Ozan”, “Dolce Vita” restoranları

Tovuz rayonunda “Çinar”, “Balıq”, “Məkan”, “Nuş olsun” kafeləri

Masallı rayonunda “Viləş”, “Şərq”, “Aslan” ərzaq mağazaları

Ucar rayonunda “Elit”, “Soltan” ərzaq mağazaları

Qeyd edək ki, AQTA Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektləri və ərzaq mağazalarında yoxlama-nəzarət tədbirlərini bundan sonra da davam etdirəcək və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərə əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcəkdir.

