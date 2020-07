Binəqədi rayon 7 mikrorayon ərazisində yanan “Sobsan” boya fabriki ərazisinə beş təcili tibbi yardım briqadası göndərilib.

Bu barədə Metbuat.az-aTƏBİB-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hadisədə xəsarət alan yoxdur.

Bu dəqiqəyə qədər təcili tibbi yardıma müraciət edən olmayıb.

