BirKart-la dərs ilinə hazırlaşın və noutbuk qazanın!

Kapital Bank BirKart sahibləri üçün ənənəvi “Məktəbə qayıdış” kampaniyasını başlayır. Şərtlərə görə, BirKart kredit kart sahibləri bir sıra partnyor mağazalarında (dəftərxana, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, saat, geyim, ayaqqabı, parfümeriya və kosmetika) taksitli alış-veriş edərkən noutbuk qazanmaq şansı əldə edəcəklər.

8 oktyabr 2020-ci il tarixinədək keçirilən aksiya zamanı hər həftə ən çox məbləğdə taksit əməliyyatları edən 10 BirKart sahibi qalib olacaq. Qaliblər müəyyən olunarkən həftə ərzində icra edilən taksit əməliyyatlarının cəmi nəzərə alınacaq.

Qaliblər qeyd olunan aralıqlar üzrə müəyyən olunacaq: 10 sentyabr – 17 sentyabr, 18 sentyabr – 24 sentyabr, 25 sentyabr – 1 oktyabr və 2 – 8 oktyabr. Kampaniya çərçivəsində ümumilikdə 40 noutbuk sahiblinə çatacaq. Qalib gəlmiş 1 müştəri, ikinci dəfə qalib ola bilməz.

Qeyd edək ki, BirKart-ın 4 növü var – taksit, taksit/cashback, taksit/miles və Umico. BirKart bir sıra üstünlüklərə malikdir: 18 ayadək faizsiz taksitlə hissə-hissə ödəmək imkanı, birdəfəlik ödənişlərdə 40 günədək güzəşt müddəti, istənilən aviabiletə dəyişilməsi mümkün olan millərin toplanması, həmçinin 1,5%-dən başlayan cashback imkanı, SMS məlumatlandırma xidməti isə pulsuzdur. BirKart-ın ölkə üzrə 7500-dən çox partnyor şəbəkəsi fəaliyyət göstərir və bu say artmaqdadır.

BirKart haqqında ətraflı məlumat üçün www.birkart.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya kartın Facebook səhifəsinə www.facebook.com/birkart.az müraciət edə bilərsiniz. BirKart sifarişi üçün həmçinin 8196 qısa nömrəsinə SMS və ya (+994 51) 250 99 99 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə müraciət etmək olar.

